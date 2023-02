LEÃO (23/7 a 22/8)

É preciso evitar depositar no entorno imediato muitas expectativas, conforme alerta Netuno tensionado. As relações tendem a vivenciar um momento de união e entendimento com Lua e Marte no setor de amizades, o que contribui com a articulação de ações em parceria.

