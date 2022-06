ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: oportunidades se apresentam nessa fase. Agarre-as e progredirá. Marte lhe dará disposição para lutar pela sua elevação financeira. Espere pelo melhor pois você está bem protegido astralmente. Amor: sentimentalmente, tudo deverá correr bem.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: deixe o comodismo de lado e planeje melhor o que você espera que dê bom resultado. Uma boa analise do seu projeto poderá melhorar o que pretende fazer e lhe dar segurança. Amor: esqueça as diferenças para ser feliz no relacionamento.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: Com Mercúrio e Júpiter favorecendo o setor profissional, nada poderá frear o que pretende realizar. Vá com tudo! Aproveite essa fase para progredir. Talento não lhe falta para isso. Amor: curta a família, mas evite polêmicas. Visita inesperada.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Trabalho: nesse período, ppermita-se querer mais sem mudar o rumo da sua atividade. Você precisará apenas sonhar menos e trabalhar mais. Progresso será possível mediante maior empenho da sua parte. Amor: a Lua estimula fantasia amorosa. Sonhe se quiser!

LEÃO (23/7 a 22/8)

Trabalho: Opte pela segurança profissional. Não arrisque no que parece ser vantajoso e que você não conhece nada. Negócio bom é aquele que conhecemos bem e que é duradouro. Amor: sob o ponto de vista amoroso essa fase será maravilhosa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: Objetividade não lhe faltará para conduzir com firmeza sua atividade rumo ao sucesso. Você está bem protegido por Mercúrio que lhe confere clareza mental para fazer o melhor. Amor: laços familiares precisam de maior cumplicidade e afeto.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: nem tudo é possível agora. Desacelere um pouco. Decisões deve deixar para outro dia. Você se sente mais à vontade para lidar com problemas profissionais. Nada ficará sem solução. Amor: a intensidade amorosa aumenta e a rotina diminui.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Trabalho: coloque em primeiro lugar suas obrigações profissionais e deixe de lado o comodismo. Essa é a receita para progredir profissionalmente. Prosperidade custa ação. Movimente-se mais! Amor: viverá bons momentos com que ama. Curta muito.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Trabalho: o clima é de progresso e tudo indica que você ingressará nele. Aproveite que Júpiter está favorecendo o crescimento produtivo de qualquer atividade para sair da baixa produtividade e aumentar os seus lucros. Amor: a felicidade está chegando.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: não deixe por menos, queira o melhor para você. Não existe em mostrar que só aceita o que tem futuro promissor. Ficar em segundo plano não está constelado para você. Você nasceu para ser líder! Amor: nesse período vai imperar um clima de romantismo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: fique alerta, pois qualquer mudança promete ser para melhor. O regente de Aquário: Urano, assinala uma fase muito prospera para os nativos deste signo. Bons negócios surgirão. Amor: romance sob influência de Vênus: felicidade na certa.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: Avalie bem as suas potencialidades, pois não estão descartadas mudanças de ocupação. Netuno colabora com seu progresso profissional. Poderá subiu um degrau ou mais na sua carreira. Amor: permita-se ser feliz, não aceite impedimento.