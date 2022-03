ÁRIES (21/3 a 20/4)

Projetos profissionais estão favorecidos. Marte, regente deste signo estimula trabalhos criativos. Ótimo momento para você se destacar nas suas atividades. Nas finanças, chances de fazer bons negócios e aumentar rendimentos. No amor, clima romântico.

TOURO (21/4 a 20/5)

Ótimo momento para atividades extras, elas podem melhorar o orçamento. Poderá surgir uma boa oportunidade de trabalho, mas fique atento aos acontecimentos. Nas finanças: muito faro para negociar bem. No amor, você estará cheio de encantos.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure se cercar de pessoas inspiradoras, pois você precisa inovar o seu trabalho e qualquer boa ideia será bem recebida. Nas finanças, um dinheiro inesperado pode surgir e aliviar o seu orçamento. No amor, clima de harmonia e romance.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Ótimo dia para você colocar o serviço em dia e resolver assuntos pendentes. Na elite social, você se sentirá mais feliz em companhia de amigos. Nas finanças, vocêterá maior pique para correr atrás de seus interesses. No amor, momentos românticos na vida a dois.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Inspiração e boas energias proporcionadas pelo Sol, irão lhe ajudar a fazer trabalhos criativos e produzir em maior escala. Nas finanças, terá mais chances de expandir suas atividades e crescer financeiramente. No amor, dê mais atenção a quem te ama.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Grandes conquistas profissionais poderão ser alcançadas por intermédio de maiores contatos. Na elite social, você marcará presença com sua simpatia. Nas finanças, chance de elevação financeira. No amor, demonstre mais confiança na pessoa amada.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Você está mais eficiente e demonstra muito cuidado com a qualidade do que faz. Esse empenho vai lhe proporcionar prosperidade na sua atividade. Nas finanças, você tende a economizar seu dinheiro e aumentar o seu patrimônio. No amor, valorize as amizades.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Desejo de ter o próprio negócio pode lhe incentivar a começar um pequeno negócio. Use a sua intuição para lhe guiar para o caminho certo da prosperidade. Nas finanças, elas vão lhe trazer alegrias. No amor, uma paixão ardente pode te pegar de surpresa.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Dia indicado para você divulgar o seu serviço ou negócio, pois Júpiter, regente deste signo, comanda o progresso e você poderá ter êxito profissional ou comercial por intermédio de boa comunicação. Nas finanças, situação regular. No amor, fase de muitas alegrias.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

O que não é prioridade nesse período deve ficar em segundo lugar. Ocupe-se apenas do que acena prosperidade. Nas finanças, dê total atenção ao seu dinheiro: não o arrisque em algo que

não acene futuro. No amor: fuja de aventura e conserve o seu relacionamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ciúme pode complicar a convivência no lar. Ele nunca soma pontos. Deixe-o de lado. As amizades podem lhe proporcionar momentos divertidos. Nas finanças, elas crescerão no mesmo ritmo do que você produzir na sua atividade. No amor, paz na vida a dois.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Ideias inovadoras estão fervilhando na sua mente. Chegou o momento de você exibir sua criatividade e crescer na sua carreira profissional. Nas finanças, progresso e muito dinheiro estão se aproximando. No amor, uma viagem recreativa pode acontecer.