LIBRA (23/9 a 22/10)

Elevam-se as demandas com a iminente Lua Crescente. As responsabilidades tendem a se fazer mais presentes durante este momento, o que faz você atuar de maneira articulada com seus pares em prol das ações em desenvolvimento e a superar as dificuldades territoriais.

