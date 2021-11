ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: momento proveitoso para tarefas caseiras nas quais pode colocar em prática seu lado prático e criativo. Amor: desejo de estar em paz consigo mesmo. Saúde: boa disposição para atividades físicas. Período favorável para investimentos em bens duráveis. Número: 2.

TOURO (21/4 a 20/5)

Elemento: terra. Modalidade: fixo. Signo complementar: Escorpião. Regente: Vênus. Virá a tona velhos sentimentos e lembranças de momentos felizes, reascendendo suas emoções. Mas cuidado para não se expor demais. Nesta fase. Bom momento no campo emocional.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Para os geminianos, o momento profissional é dos mais promissores. Você encontra portas abertas, pessoas interessadas no seu trabalho e até possíveis sócios. Aliás, as associações em geral estão favorecidas, incluindo casamento. Nas relações afetivas, paz.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Elemento: água. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Capricórnio. Regente: Lua. Dia favorável para resolver problemas práticos. Tudo se esclarece, toma o ritmo certo e você enxerga novas saídas para as possíveis dificuldades. Excelente capacidade de planejamento.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Elemento: fogo. Modalidade: fixo. Signo complementar: Aquário. Regente: Sol. Trabalho: antes de colocar novos planos em prática, que tal passar a limpo os que realmente valem a pena? A desconcentração continua e seus interesses podem mudar no meio do caminho.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Este é um momento de tranquilidade e de paz de espírito, em que as preocupações do dia a dia não importam. Afinal, problemas sempre vão existir. É tempo de realizar atividades geradoras de bem-estar. Fase de estabilidade no setor de trabalho.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Elemento: ar. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Áries. Regente: Vênus. Trabalho: grande disposição para resolver assuntos de ordem doméstica. Amor: não se afaste das pessoas que ama, neste momento. O romantismo será o ponto alto desta fase.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: água. Modalidade: fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. Capacidade executiva, mentalidade prática e bom senso. Momento de maior estabilidade e afetividade para você. Os astros estão fornecendo energia para você definir suas prioridades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Elemento: fogo. Modalidade: mutável. Signo complementar: Gêmeos. Regente: Júpiter. Boa disposição geral, muito bom humor, a cabeça estará firme e com tendência para a organização e a racionalidade. Bom momento no campo profissional e sentimental.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Amor: aproveite a última semana do mês para fazer um balanço e colocar logo nos eixos o que não saiu como desejado. O primeiro passo é domar o ciúme nos limites aceitáveis para que qualquer relação que valha a pena, siga em frente. Bom momento no campo afetivo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Parece que tudo acontece ao mesmo tempo: oportunidades, sugestões, propostas, convites, etc. Você é obrigado a lidar com uma infinidade de assuntos e detalhes, simultaneamente. Momento romântico e desejo de novidade nos seus relacionamentos afetivos.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. A Lua faz refletir sobre seus objetivos, tanto relacionados a seus estudos como a sua carreira. Nesse período, procure o recolhimento para organizar suas ideias.