VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure cultivar autocontrole. Sua disposição para o trabalho pode se elevar com Lua e Marte no setor profissional e harmonizados ao Sol, o que ajuda com o cumprimento de metas e com a articulação de parcerias, mas a tensão com Vênus demanda cuidado ao lidar com possíveis atritos.

