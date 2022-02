ÁRIES (21/3 a 20/4)

Seja tolerante com opiniões divergentes, mas não faça nenhuma mudança que possa lhe prejudicar. O período favorece o setor profissional. Aproveite para expandir o seu trabalho. Nas finanças, fase de elevação financeira. No amor, harmonia total no lar.

TOURO (21/4 a 20/5)

A sua ambição está elevada. Bom para correr atrás de novos interesses. Você mostra garra para encarar obstáculos e abrir caminhos para alcançar seus objetivos. Nas finanças, avalie riscos financeiros. Prudência! No amor, clima de muita paz e alegria.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A sua força de vontade será a força que lhe ajudará a vencer desafios e chegar lá! Nas finanças, as conquistas econômicas estão favorecidas. Grandes negócios à vista! No amor, romance no ar! Espere por momentos felizes e inesquecíveis na vida a dois.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

A sua determinação tende lhe colocar em destaque no seu meio profissional e social nesse período. O momento favorece projetos que estavam no plano das ideias. Nas finanças, a Lua acena muita imaginação para faturar melhor. No amor, clima de afetividade e alegria.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Os astros estimulam acolhimento nas interações humanas e favorece a companhia de pessoas amigas que podem apoiar os seus planos. Nas finanças, tendência de realizar bons negócios e aumentar seu faturamento. No amor, felicidade na vida amorosa.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O momento favorece excelentes resultados profissionais. Seus serviços têm tudo para conquistar o interesse popular. Lazer: procure ler um bom livro ou assistir uma peça teatral. Nas finanças, elas vão evoluírem. No amor, alguém pode alegrar sua vida.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho em grupo pode aumentar a produtividade. A disposição dos astros favorece serviços associados. Nas finanças, muita inspiração para negociar deve trazer lucros mais compensadores. No amor, o dia trará perspectivas de plena felicidade amorosa.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Divida suas ideias com pessoas experientes, assim, elas terão maior aprimoramento e chances de concretizar com êxito seus planos. Nas finanças, perspectivas de êxito profissional e financeiro. No amor, momentos de felicidades para quem está amando.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Aposte alto em sua competência e ganhos virão. Júpiter, regente deste signo, aponta uma fase de amplo crescimento profissional para aqueles que desejam progredir profissionalmente. Finanças: prometem crescimento. No amor, busque alegrias a dois.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Você está com muita energia e dará com facilidade conta das suas tarefas diárias. Nesse período, busque produtividade de qualidade para crescer na sua atividade. Nas finanças, êxito financeiro se aproxima. No amor, trocas amorosas fortalecerão o relacionamento.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Busque fazer o seu serviço com perfeição e alegria. Isso, poderá melhorar sua vida profissional, pois o que se faz com prazer sempre rende resultados satisfatórios. Nas finanças, perspectiva de êxito financeiro. No amor, bom humor na vida familiar.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Gastos excessivos podem pode abalar a segurança da sua atividade ou negócio. Prime pela economia antes de investir em qualquer coisa. Nas finanças, os pequenos negócios terão vez e mais lucros. No amor, momentos felizes na vida a dois.