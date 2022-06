ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: boa fase para fazer parcerias com pessoas com interesses iguais. Associações estão favorecidas por Marte e Júpiter. Uniões profissionais trarão melhores resultados. Bom momento financeiro. Amor: não deixe a rotina tirar o brilho do seu relacionamento.

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: busque novas alternativas para o setor profissional. Estude para aprimorar o lado produtivo do que faz. Qualquer novo conhecimento será bem-vindo. A fase pede renovação para você poder progredir. Amor: um clima amoroso alegrará a vida a dois.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: entre em contato e aprenda com que sabe mais que você. Seu crescimento profissional dependerá muito de aperfeiçoamento. Inovação surge por todos os lados. Para crescer é preciso inovar. Amor: clima de romantismo superará qualquer diferença.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: é hora de ir em busca de aprimoramento profissional. Caso ele exista, procure elegê-lo como prioridade máxima nesse período e use-o em tudo que fizer. Finança: coloque ordem no seu orçamento para poder prosperar. Amor: hoje, sua teimosia pode falar alto.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: momento excelente para colocar em prática suas ideias inovadoras. É hora de avançar profissionalmente. Você recebe uma fonte de inspiração do regente do seu signo: o Sol. Portanto, bola pra frente! Amor: muita inspiração. O entendimento marcará o dia.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: tente levar adiante seus projetos. Um pouco de ousadia se faz necessária para embalar sua carreira profissional. Excesso de dúvida ou comodismo poderão travar o seu progresso. Ouse! Amor: novas amizades prometem agitar o seu clima social.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: cuidado! O excesso de expectativas de altos lucros imediatos poderão provocar frustrações. A fase é boa profissionalmente e lucros virão de forma lenta mas, constante! O sucesso sempre demora, fazer o quê? Amor: conquistas amorosas para quem está só.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: estabeleça metas para alcançar seus objetivos profissionais ou comerciais. Aproveite a sua energia criativa para ampliar sua produtividade e melhor a qualidade dela. O resultado virá. Amor: hoje, você estará alegre e falante e fará muitas amizades.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: novas oportunidades despontam nos seus horizontes profissionais. Elas trarão prosperidade e a sua vida financeira irá melhorar. Conforto não faltará. Saberá aproveitar coisas boas da vida. Amor: poder de sedução em alta e solidão em baixa.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: o que puder fazer de forma individual ficará melhor. Use apenas o que está ao seu alcance. Não espere colaboração alheia. Saturno lhe dará disposição para realizar tudo que pretende. O sucesso está perto! Amor: lealdade marcará presença na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: o período promete oportunidade de crescimento. Entretanto, terá que fazer as coisas acontecerem. Dinheiro não cai do céu. Corra atrás dos seus objetivos para ajudar a sorte ficar mais próxima de você e o sucesso, também! Amor: passeio favorece romance ou paquera.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: as portas da sabedoria estão se abrindo para você. Experiências do passado lhe ajudarão progredir no momento. Pessoas que chegaram lá, poderão transmitir saber para você. Amor: momento de harmonia e leveza fará o seu romance ficar mais encantador.