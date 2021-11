ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ideais criativas brotarão na sua mente com muita facilidade. Marte, lhe dá inspiração para você criar trabalhos mais expressivos. Dinheiro: terá disposição para correr atrás de negócios rendosos. No amor, que tal sair por aí se divertindo com seu par?

TOURO (21/4 a 20/5)

Bom momento para busca por acordos entre interesses individuais e coletivos. Pode contar com certas vibrações astrais para resolver problemas profissionais ou pessoais Dinheiro: pintará uma grana extra. No amor, sinal aberto para conquistas amorosas.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Você poderá se entusiasmar com o ritmo do seu trabalho e produzir acima do normal. Negócios promissores estão vindo, aí! Dinheiro: terá ótima intuição e larga visão para descobrir negócios rendosos. No amor, o conforto e a paz do lar vão lhe fazer feliz.

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Dia de muita produtividade no setor de trabalho, mas procure manter-se focado para evitar erros básicos. Dinheiro: fique alerta nesse período para não perder uma chance de ganhar uma nota preta. No amor, bom momento para se divertir com os parentes e amigos.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Ótima visão profissional. Constatará que poderá fazer mais coisas no seu trabalho do que imagina. Vida social, estará muito agitada, porém divertida. Dinheiro: conseguirá fazer negócios bem lucrativos. Mexa-se! No amor, Vênus indica felicidade a dois.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

O momento é ideal para dar uma alavancada no seu trabalho. Invista um pouco para torná-lo mais competitivo. Dinheiro: possibilidade de receber uma grana atrasada. No amor, se está só, tome a iniciativa para conquistar alguém ideal. Felicidade à vista.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Aposte na sua eficiência e irá se destacar na sua área de trabalho. Além de cumprir com suas tarefas com grande empenho. A sua experiência poderá garantir excelentes resultados. Dinheiro: êxito financeiro. No amor, paixão promete momentos quentes.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Muita vontade de realizar o seu trabalho de forma mais eficiente e produtiva. Nesse período, Plutão vai garantir raciocínio rápido e ótimas ideias. Dinheiro: período favorável. No amor, se está só, alguém poderá acelerar o seu coração.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalhe com mais empenho, explore seus pontos fortes e agarre as oportunidades de ganhar mais dinheiro: Diversão: passeios românticos estão favorecidos por Vênus. No amor, muita dedicação e lealdade no romance. Irá curtir belos momentos de amor.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

É hora de você persistir no que deseja. Corrija o aquilo não deu certo, pois sempre existe pelo menos uma alternativa para mudar para melhor o rumo das coisas. Dinheiro: você saberá lutar para aumentar os seus rendimentos. No amor, muita afetividade na vida a dois.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Será melhor fazer alguma coisa para melhorar sua situação profissional e financeira. Opte por trabalhos mais criativos e rendosos. Dinheiro: Urano, regente deste signo, acena prosperidade financeira. Mexa-se! No amor, dê mais atenção a pessoa amada.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Você poderá alçar voos mais altos se for mais eficiente no trabalho e produzir mais. Os seus caminhos estão inteiramente livres para você crescer na sua atividade. Dinheiro: bons lucros com pequenos negócios. No amor, vida a dois promete alegrias.