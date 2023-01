SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Feliz ano novo! Cuidado com a tendência a desferir críticas, devido a Saturno tensionado. Sua postura nesse início de 2023 pode ser marcada por disposição e criatividade, o que contribui com a gestão dos aspectos práticos e materiais do dia a dia.

