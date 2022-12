PEIXES (20/2 a 20/3)

Tente resgatar os prazeres interpessoais, buscando valorizar intercâmbios. Sua relação com as responsabilidades tende a se revestir de versatilidade com a Lua harmonizada a Mercúrio e Vênus, mas o excesso de controle pode afetar o trato humano, devido à tensão com Plutão.

