LIBRA (23/9 a 22/10)

Cuidado com o teor emocional do discurso ao tratar de temas complicados com seus conviventes, como alerta a tensão com Sol e Netuno. Seu carisma pode ficar em destaque com a Lua Crescente harmonizada a Vênus no eixo comunicação-amizades e isso ajuda com conversas aprazíveis no âmbito social.

