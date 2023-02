LIBRA (23/9 a 22/10)

Procure saber lidar de maneira diplomática com incompatibilidades na esfera social a partir de agora. A colaboratividade tende a ganhar corpo com a Lua Cheia harmonizada a Júpiter, o que contribui com a articulação de ações de relevância para as parcerias.

