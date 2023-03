SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Tente resgatar prazeres no convívio com o entorno imediato e descontrair o ambiente. Posturas diplomáticas podem se mostrar essenciais frente à tensão Lua-Saturno no circuito comunicativo, visto que opiniões excessivamente críticas batem de frente em prejuízo dos relacionamentos.

