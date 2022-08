CÂNCER (21/6 a 22/7)

Apesar de seus esforços, a tensão lunar com Mercúrio e Netuno tende a sinalizar obstáculos que exigem resiliência. Sua postura pode se movimentar na administração do dia a dia. Isso acaba contribuindo com processos melhor articulados e a otimização de recursos.

