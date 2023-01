LEÃO (23/7 a 22/8)

Dada a tensão lunar com Vênus e Urano, pode ser desafiador conciliar seus interesses com os do entorno. Sua autoconfiança tende a se elevar, o que lhe guia rumo a experiências que fazem você ampliar conhecimento e seguir caminhos transformadores do ponto de vista existencial.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos