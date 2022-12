LIBRA (23/9 a 22/10)

Busque dar valor à colaboração do entorno. Você tende a conseguir tirar o melhor das oportunidades no trabalho com intuição e criatividade, considerando a harmonia lunar com Netuno e Júpiter. Entretanto, Plutão tensionado pode alertar sobre as dificuldades em conciliar vida profissional e familiar.

