CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente considerar o impacto de suas ações no entorno, considerando a tensão com Mercúrio antes de tomar alguma iniciativa importante. Seu olhar pode ser direcionado às oportunidades de realização profissional com Lua e Júpiter no setor do trabalho e isso lhe deixa motivada e segura de si.

