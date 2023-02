GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Procure respeitar suas limitações e dar valor às ações conectadas aos seus talentos. O emocional pode se abalar com a tensão entre a Lua Minguante, o Sol e Urano no eixo cotidiano-espiritual-crise, minando sua atuação em diversas frentes, ficando abaixo do esperado.

