ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

É importante buscar extrair mais prazer do dia a dia. Sua relação com o entorno imediato tende a apresentar sinais de fragilidade com Lua e Netuno no setor de relacionamentos. Pensando nisso, procure dar espaço aos outros e também a si mesmo.

