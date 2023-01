GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Como o momento tende a aflorar o desejo legítimo de relaxar e se divertir, busque conciliar vontades e tarefas. As responsabilidades podem pedir mais do que você quer oferecer nesse momento de tensão entre Lua, Vênus e Urano. Contudo, procure se esforçar, a fim de manter as demandas em dia.

