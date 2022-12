ÁRIES (21/3 a 20/4)

Tente não se deixar abater pelos excessos emocionais do entorno frente às dificuldades. Lua, Marte e Saturno seguem harmonizados, o que tende a favorecer as parcerias com foco na gestão das responsabilidades, enquanto que fortalecem os vínculos de confiança.

