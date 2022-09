CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Tente se comunicar com clareza e negociar com seus pares possíveis soluções. Com a Lua tensionada a Mercúrio e Júpiter, você tende a ficar um vulnerável à pressão do meio circundante. Cuidado com o risco de negligenciar as necessidades pessoais para atender às dos outros.

