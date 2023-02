VIRGEM (23/8 a 22/9)

Sua percepção dos problemas pode se elevar, evitando criticar as pessoas, conforme alerta a tensão Lua-Urano. O encontro lunar com Mercúrio e Saturno tende a destacar um momento favorável para atuar no planejamento do dia a dia, pois seu senso de organização fica em alta.

