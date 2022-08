ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Procure ser diplomática com o entorno. A Lua em trânsito pelo setor íntimo entra em tensão com Mercúrio e Netuno e se harmoniza com Saturno e tende a destacar a necessidade de buscar uma vivência mais recolhida para preservar seus interesses e evitar influências externas.

