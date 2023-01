LEÃO (23/7 a 22/8)

Como alerta Urano tensionado, tente evitar se envolver com as situações mais do que deve. Suas relações tendem a pedir maior comprometimento nessa fase, com a Lua e seu encontro Sol, Vênus e Saturno, o que demanda contribuir com uma vivência aprazível e cúmplice com o entorno.

