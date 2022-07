VIRGEM (23/8 a 22/9)

Busque não deixar que falte empatia ao lidar com as pessoas, como alerta a tensão Lua-Urano, praticando a capacidade de escuta. A harmonia Lua-Saturno no circuito do trabalho pode melhorar seu senso crítico e lhe faz assumir responsabilidades, as quais devem ser administradas de modo sistemático.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos