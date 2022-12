PEIXES (20/2 a 20/3)

É importante celebrar o Natal com esperança, evitando relembrar frustrações ou discutir com as pessoas próximas. A Lua no setor de crise tende a pedir recolhimento e introspecção, o que é alcançado no meio familiar devido à relação harmoniosa desse astro com Marte.

