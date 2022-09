TOURO (21/4 a 20/5)

Os contratempos tendem a ganhar corpo, mas procure não deixar que prejudiquem a autoconfiança. As ações voltadas à estabilização do cotidiano podem ficar em destaque com a Lua Nova e seu encontro com o Sol, o que favorece uma postura colaborativa com seus pares.

