VIRGEM (23/8 a 22/9)

O trabalho pode se intensificar com a Lua Crescente, mas procure conciliar as obrigações com seu bem-estar. Lua e Plutão em harmonia tendem a aperfeiçoar sua capacidade reflexiva. Cuidado com especulações para ter praticidade na gestão do cotidiano, devido à tensão com Mercúrio e Saturno.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos