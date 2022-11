GÊMEOS (21/5 a 20/6)

A Lua segue para o setor espiritual, podendo gerar amadurecimento. Eleva-se sua capacidade de transformação frente aos encontros que a Lua realiza com Urano e Plutão no circuito de crise, o que lhe faz enfrentar os obstáculos com eficiência e se fortalecer como pessoa nesse processo.

