CÂNCER (21/6 a 22/7)

Procure lidar com o tempo de determinados processos. A harmonia entre Lua, Urano e Plutão tende a sugerir êxito nas ações realizadas com grupos estrategicamente organizados para lidar com os obstáculos, mas a tensão Lua-Netuno pode alertar para a necessidade de não criar expectativas.

