CÂNCER (21/6 a 22/7)

Seu senso de economia tende a se elevar, evitando a mesquinhez, devido a Saturno tensionado. Você pode ficar exigente no jeito de lidar com as pessoas próximas, o que contribui com contatos intelectualmente estimulantes e a cumplicidade no círculo de confiança.

