GÊMEOS (21/5 a 20/6)

É importante ser solidária com o entorno, devido à tensão Lua-Netuno. O momento pode favorecer a vivência familiar com a Lua no setor doméstico, o que impacta positivamente na autoconfiança e no bem-estar físico, dada a harmonia do referido astro com Marte e Urano.

