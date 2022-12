SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Busque ter disciplina com suas finanças, já que Plutão tensionado à Lua pode sugerir a possibilidade de imprevistos que abalam o orçamento. Trocas culturais ganham corpo na harmonia lunar com Sol, Vênus e Mercúrio, contribuindo com a qualidade do usufruto social e a articulação com suas redes.

