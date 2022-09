ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Mais atenção com gastos excessivos com lazeres sociais, como alerta a tensão com Marte, Sol e Netuno. A Lua Crescente na área material tende a lhe fazer investir em melhorias para sua vida, o que ajuda com os aspectos práticos do dia a dia, visto a harmonia com Júpiter.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos