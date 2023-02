AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É preciso aprender a analisar as palavras ao lidar com situações desafiadoras. Sua capacidade comunicativa tende a se engrandecer agora, o que lhe permite expor de maneira confiante o que você acredita e se articular com as pessoas de interesse.

