GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta fase, busque ser discreta sobre o que incomoda você. Sua postura tende a se revestir de positividade e carisma com a Lua harmonizada a Vênus e Júpiter no segmento comunicação-amizades, o que contribui com as ideias em grupo e atividades culturais.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos