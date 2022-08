PEIXES (20/2 a 20/3)

Procure se proteger de contatos abusivos, devido a Mercúrio tensionado. Os desapontamentos podem ser processados de modo intenso frente à tensão no circuito das ideias. Busque se ocupar com as demandas do dia a dia que possam lhe ajudar a aliviar a mente e a resgatar prazeres no cotidiano.

