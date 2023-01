TOURO (21/4 a 20/5)

Tente cultivar paz interior e empatia no trato humano. A vontade de expressar suas ideias e extravasar a carga emocional intensa que você traz dentro de si deve ser analisada junto às necessidades do entorno imediato, considerando a Lua Cheia em tensão com Sol, Mercúrio e Plutão.

