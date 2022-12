CÂNCER (21/6 a 22/7)

Busque se abrir ao diálogo e se ter empatia. Com Vênus no setor de relacionamentos, prazeres coletivos podem ganhar corpo, o que gera sinergia afetiva. O encontro com Mercúrio tende a ajudar com um maior entendimento sobre as necessidades do entorno e das suas no âmbito das parcerias.

