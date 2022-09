SAGITÁRIO (22/11 a 21/11)

Procure saber lidar com incompatibilidades nas relações. Uma forte conexão emotiva com o lar pode ser sentida, com a Lua Cheia harmonizada a Netuno na área da família, enquanto que a criatividade tende a aflorar, o que contribui com as tarefas domésticas e gera prazeres.

