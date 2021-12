ÁRIES (21/3 a 20/4)

No amor, saiba administrar o ciúme, de modo a não criar situações desconfortáveis para a pessoa amada. Agarre as oportunidades que surgirem. Sucesso. Exageros, cuide-se. Dose bem as energias para cumprir tudo. É hora de aprender de uma vez por todas.

TOURO (21/4 a 20/5)

Seu carisma e o lado encantador de sua personalidade estarão em destaque. Mas cuidado para não impor suas vontades em atividades em grupo. Pare de querer fazer tudo ao mesmo tempo. Dedique-se apenas a uma tarefa de cada vez. Procure conversar mais.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nesta hora, talvez você esteja se sentindo mais dependente do que o normal. Não é exatamente isso; você está notando que a união faz a força e que a cooperação acelera muito a produção. Na vida afetiva, evite uma tendência a reclamar demais.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Hoje você será companhia muito agradável, correndo apenas o risco de falar demais. Nesse período, procure melhorar o convívio com seus colegas, principalmente os do trabalho e tente ser mais flexível. Não se perca em dúvidas descabidas e dedique-se mais aos amigos.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Aceite a colaboração que os colegas lhe oferecerem. O período é positivo e sugere que você busque o caminho da espiritualidade para encontrar mais equilíbrio. Use sua energia para estimular o lado profissional, investindo em sua realização.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Abra mão do que não é legal e foque em sua felicidade. Muita gente procura a fórmula do amor. Você já a possui.; use-a Dedique-se mais a realização dos seus sonhos. Respire fundo e conte até dez antes de tomar decisões. O desafio será equilibrar as emoções.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Hoje é um bom dia parra sair da rotina e buscar diversão em atividades que tragam bem-estar. Procure reservar algum tempo para se distrair. Dedique-se mais a realização dos seus sonhos. Vários planetas mexem com suas convicções e pedem que tudo seja bem explicado.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Sucesso com as parcerias. Aproveite para solidificar relações e somar forças em sua área de atuação. Uma nova amizade poderá se transformar numa intensa paixão. Atente-se para não atropelar o curso natural das coisas. Projeção social.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Período de muita maturidade, você poderá abandonar alguns projetos ligados a seus ideais para se dedicar a outros mais lucrativos. Sua vida afetiva pode se acender por uma paixão inesperada e muito contagiante. Busque se divertir para compensar.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Elemento: terra. Modalidade: impulsivo. Signo complementar: Câncer. Regente: Saturno. Trabalho: reduzindo suas preocupações à metade, seu rendimento será maior e sua disposição em assumir novos desafios também. Você está muito resistente e original nesse período.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Todas as transformações estão sendo muito beneficiadas. Este período ajuda você a superar problemas antigos. A tendência é de grandes mudanças tanto por dentro como por fora gerando assim um novo pique em sua vida. Libere a sua sensibilidade.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Elemento: água. Modalidade: mutável. Signo complementar: Virgem. Regente: Netuno. Época ótima para os piscianos. É hora de se divertir, conhecer novas pessoas e farrear. Momento de se distrair com os amigos, paquerar um pouco e reviver grandes amizades.