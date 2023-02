VIRGEM (23/8 a 22/9)

Procure adotar uma postura facilitadora com as pessoas próximas. Mercúrio no setor do cotidiano tende a favorecer revisões acerca do dia a dia e um bom planejamento das necessidades, dando funcionalidade aos processos e também elevando a qualidade de vida.

