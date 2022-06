ÁRIES (21/3 a 20/4)

Trabalho: se quiser ter resultado satisfatório, antes trabalhe a ansiedade para não fazer coisas erradas. Antes de tomar atitudes ou fazer coisas, controle primeiro a sua pressa para não correr riscos. Pense nisso! Amor: se ouvir a pessoa amada tudo dará certo!

TOURO (21/4 a 20/5)

Trabalho: dê asas a sua imaginação e quebre a rotina. Os astros prometem oportunidades. Novos negócios não estão descartados. Seu talento está em alta o que favorece a criação de coisas interessantes e promissoras. Amor: de uma amizade poderá surgir um romance.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Trabalho: excelente fase para conquistas profissionais. Os astros enviam inspiração e dinamismo para você se projetar na sua atividade. Terá imensa facilidade de produzir coisas interessantes. Amor: a cumplicidade reinará na vida a dois e felicidade será farta.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Trabalho: se quiser crescer, você terá de se empenhar mais na sua atividade. Produtividade virá através de muita garra para realizar tudo que pretende. Talento lhe sobra para produzir o que quiser. Aproveite! Amor: bom humor estará presente na vida a dois nesse período.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Trabalho: Período muito favorável para fazer contatos profissionais. Você tende investir nas suas atividades e nada melhor para isso, que procurar novas parcerias. Sua objetividade lhe conduzirá ao sucesso. Amor: seu carisma atrairá novas amizades.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Trabalho: aventure-se e deixe a vontade de progredir falar mais alto. Fuja da rotina para que possa subir profissionalmente. O novo poderá abrir os seus horizontes financeiros. O melhor estará vindo aí, só depende de você. Mexa-se! Amor: fique perto de quem te ama.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Trabalho: reforce a perseverança e os resultados ainda serão melhores. Seu signo é criativo e ostenta muita praticidade. Use seu talento para dar mais vida ao que faz e bons resultados virão. Amor: bom momento para cuidar mais da relação afetiva e familiar.

ESCORPIÃO (23/10 a 20/11)

Trabalho: aproveite sua energia para aumentar sua produtividade no que faz. Uma dose extra de otimismo irá lhe entusiasmar e despertará o seu lado criativo. Poderá produzir com maior facilidade e quantidade. Amor: seja leal com seu par. Resista tentações, tá?

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Trabalho: no aspecto financeiro não terá do que reclamar pois, prosperidade não faltará se você se dedicar mais as suas atividades. Bons negócios à vista! Júpiter enviará boas vibrações para você progredir. Amor: uma energia astral favorecerá novos romances.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 21/1)

Trabalho: você está recebendo impulso de Saturno, terá motivação para tocar projetos que estão engavetados. Ótima oportunidade para mostrar o seu lado empreendedor. Nesse período, o sucesso vai lhe pegar. Não corra dele! Amor: paquera em alta. Alegrias na vida conjugal.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Trabalho: os astros estão lhe munindo de criatividade e ação para avançar no sentido de realizar tudo que está em sua mente. Sucesso coroará suas iniciativas. Dinheiro não faltará! Amor: um romance tem grande chance de se firmar. Vênus favorece união séria.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Trabalho: negócios arriscados estão na contramão do seu momento. Priorize o que lhe oferecer mais segurança. Invista só no que você conhece bem e certamente terá mais resultado e paz. Amor: não deixe sua vida amorosa por conta do acaso. Invista nela.