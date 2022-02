ÁRIES (21/3 a 20/4)

Marte estimula o progresso material e financeiro. Poderá fazer negócios muito vantajosos. Sua produtividade poderá aumentar o seu rendimento. Nessa fase, você terá fartura de dinheiro se souber tirar proveito do que faz. No amor, romantismo em alta e sedução também!



TOURO (21/4 a 20/5)

A sua intuição está em alta. Ela é a sua melhor conselheira. Siga o que ela mandar e se dará bem em qualquer iniciativa ou trabalho que realizar. Nunca passe na frente dela e não terá com o que se arrepender. No amor, o que conta agora é lealdade e não beleza.



GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Essa é uma fase positiva para o seu trabalho. Por isso, procure cultivar o que há de melhor para torná-lo mais eficiente e atraente. Finança, um divertimento poderá se tornar uma nova fonte de renda. No amor, a chance de uma paixão repentina é muito grande.



CÂNCER (21/6 a 22/7)

Período excelente para fazer novos trabalhos ou negócios. A boa posição astral da Lua favorece o seu lado profissional. No amor, essa é uma boa fase para investir o seu dinheiro num estabelecimento de renome. No amor, seu lado mais liberal agradará a pessoa amada.



LEÃO (23/7 a 22/8)

Antes de implantar suas iniciativas, perceba se elas não vão interferir na vida das pessoas. O bom senso poderá lhe mostrar o que fazer para o bem de todos. Procure fazer uma autoanálise dos seus projetos. No amor, se livre, você poderá ser flechado por um cupido.



VIRGEM (23/8 a 22/9)

Seu entusiasmo e disposição é meio caminho andado para realizar o que pretende. Foque sua atenção para concluir o trabalho que lhe der mais remuneração. No amor, você poderá se surpreender com o lado liberal da pessoa amada. A fase é de muita paixão e aventura.



LIBRA (23/9 a 22/10)

Se você está numa situação morna…. Use a força de vontade para virar esse jogo. Talento você tem de sobra para realizar qualquer trabalho profissional e aumentar sua conta bancária. No amor, seu jogo de cintura é imenso, mas você precisa aprender a se priorizar.



ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Nesse período o seu desejo de ser reconhecido pelo que produz no seu trabalho poderá se realizar e a sua competência poderá ficar mais evidente. Finança: o dinheiro virá com seu empenho profissional e de forma farta. No amor, neste dia não faltará alegria no romance.



SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Os ventos estão soprando em sua direção. A sorte vai te acompanhar e bons negócios surgirão, pois, Júpiter está neste ano protegendo o trabalho. Você não terá dificuldade para arrumar sua situação financeira. No amor, esqueça o passado e procure viver melhor.



CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Neste período a sorte vai te acompanhar e dinheiro de montão poderá entrar na sua conta. Sua boa produtividade no trabalho será o fator predominante para o seu sucesso financeiro. Produza! No amor, clima de muita cumplicidade, ternura e alegria no romance.



AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

É hora de mostrar sua capacidade de realização. Deixe o comodismo de lado e invista no novo. Você poderá sair-se bem em tudo que realizar com um toque de inovação. Não tenha medo de ousar. No amor, momentos amorosos na vida a dois serão gratificantes.



PEIXES (20/2 a 20/3)

O sucesso está no ar! Netuno, o regente do signo de Peixes está enviando vibrações realizadoras. Você poderá colocar em ação qualquer projeto que tenha em mente e obter sucesso. No amor, cultive a alegria no seu lar. No romance, não faltará ternura.