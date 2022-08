CÂNCER (21/6 a 22/7)

Tente evitar nutrir devaneios e ocupar a mente com as demandas do dia a dia. Aflora uma mente inquieta e sonhadora em sua postura com o encontro Lua-Netuno na área espiritual. Isso pode afetar ações que exigem racionalidade e objetividade, dada a tensão de ambos com Mercúrio.

