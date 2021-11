ÁRIES (21/3 a 20/4)

Procure fazer mudanças necessárias em sua vida profissional, focando num bom plano para produzir mais e ampliar os lucros. Dinheiro: sua percepção está florada e poderá descobrir novos meios para faturar. No amor, boa fase para namoros ou união a dois.

TOURO (21/4 a 20/5)

O ambiente de trabalho estará mais harmônico. Produtividade deverá ser maior. Um novo empreendimento não está descartado. Dinheiro: um serviço inesperado poderá aumentar seus rendimentos. No amor, o clima familiar promete momentos alegres.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Nessa fase, você terá motivos para comemorar vitórias em grande estilo! Excelentes negócios elevarão os seus ganhos. Assuntos pendentes serão resolvidos. Dinheiro: a fase promete expansão financeira. No amor, inclua mais romantismo na sua vida, viu?

CÂNCER (21/6 a 22/7)

Aposte nos seus objetivos e lute para concretizá-los. A fase promete expansão para qualquer atividade que for iniciada agora. Movimente-se! Dinheiro: você poderá pintar de acordo com o seu empenho profissional. No amor, prime pela felicidade de quem ama.

LEÃO (23/7 a 22/8)

Atitudes, ousadia e poder de conquista marcarão esses dias. Um serviço extra poderá melhorar seu orçamento. Diversão: que tal um banho de cachoeira? Dinheiro: use sua criatividade para ganhar mais dinheiro. No amor, clima familiar promete paz e alegria.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Invista em sua imagem, pois uma ótima chance para deslanchar sua atividade está a caminho. Acompanhe a luz do criador ajudando quem realmente precise. Dinheiro: sucesso financeiro à vista! No amor, o romance está bem protegido. Alegrias à vista!

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ótimo momento para alianças e parcerias profissionais. Uma ótima disposição astral, favorece trabalhos coletivos. Excelente fase para deslanchar atividades profissionais. Dinheiro: fase de prosperidade financeira. No amor, pode esperar muita paixão a dois.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Há chances de progresso na sua atividade. Plutão e Júpiter, assinalam uma fase de novos negócios e maiores lucros, então corra atrás de seus interesses. Dinheiro: prosperidade se faz com trabalho. Movimente-se! No amor, novidades na vida a dois.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Você estará cheio de ambição e muita criatividade. Poderá conquistar uma promoção ou crescer na sua atividade. Dinheiro: Júpiter, regente deste signo, acena por ganhos através de trabalhos interessantes. No amor, saia da rotina para animar o romance.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Saturno, regente deste signo, nessa fase destacará o seu lado articulador no convívio com as pessoas. Bom momento para formar parceria profissional. Dinheiro: expansão financeira não está descartada. No amor, invista mais na harmonia na vida familiar.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Ótimo período para firmar contrato de trabalho ou iniciar uma nova atividade. Bom momento para desenvolver projetos de sua autoria. Dinheiro: Ele tende chegar em maior escala através de bons serviços. No amor, não se intimide. Declare o seu amor.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Afaste-se de pessoas de baixo-astral e aproxime-se de pessoas de bem com a vida. Isso, atrairá bons fluidos e melhorar sua vida pessoal e profissional. Dinheiro: parece que vai pintar muita grana! No amor, poderá curtir felizes momentos a dois.