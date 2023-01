LIBRA (23/9 a 22/10)

Eleva-se o envolvimento com as responsabilidades de forma prazerosa, considerando a harmonia lunar com Marte, Vênus e Saturno. Sua relação com a família tende a ser abalada, o que pede uma postura cautelosa e que facilite a comunicação e o entendimento com o entorno.

Leia seu Horóscopo Personalizado

Saiba tudo sobre signos