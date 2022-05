ÁRIES (21/03 a 20/04)

Os assuntos: romance e criatividade ainda estão fortemente ativados em seu mapa astral. O que isso significa? Que a ênfase de sua vida está concentrada neles neste momento. O que fazer? Aproveite e sempre dê o melhor de si para que tudo isso resulte em coisas boas.

TOURO (21/04 a 20/05)

A fase pede que você se dedique mais à vida profissional. Dê mais atenção às suas obrigações e estabeleça prioridades, mesmo que se sacrifique um pouco. Aprenda a trabalhar em grupo e a competir de maneira saudável. Boa convivência com os amigos.

GÊMEOS (21/05 a 20/06)

Os novos rumos de sua vida ganharão mais consistência e força, através da sua luta e de atitudes práticas que tomar. Fase de aumento da energia física e da confiança. A vida profissional começará a se estabilizar. Diálogos e acordos estão muito favorecidos.

CÂNCER (21/06 a 21/07)

Vida social bastante intensa, muito alegre e movimentada. O momento está favorável para as viagens a passeio. No amor ouça o conselho de pessoas mais experientes antes de tomar alguma decisão. Bom momento no campo profissional

LEÃO (22/07 a 22/08)

O universo resolveu lhe dar aquela mãozinha para sua carreira. Sentirá como é importante estar cercada por pessoas competentes que possam ajudá-la(o). Basta apenas ter a consciência de que cada qual tem seu jeito. Motivação para buscar satisfação e emoção.

VIRGEM (23/08 a 22/09)

Trabalho: O que envolve parcerias tem favorecimentos extras. Dar fim a pendências agora é mais fácil. Negocie, compartilhe, colabore e aceite a colaboração alheia. Maior espontaneidade e abertura para novos contatos. O que estiver sob seu comando deverá ser mantido.

LIBRA (23/09 a 22/10)

Talvez sem que você perceba, esteja utilizando técnicas para manipular o comportamento das pessoas à sua volta. É tempo de ser flexível e não se julgar tanto. Mantenha a positividade em sua vida e na maneira como lida com amigos e familiares.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Elemento: Água. Modalidade: Fixo. Signo complementar: Touro. Regente: Plutão. A fase está boa para ampliar seu círculo de amizades. Você poderá conhecer alguém muito experiente e que lhe dará grande ajuda. Bom momento no campo sentimental.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Clima de festa em seu coração. Realizações positivas no campo afetivo. No trabalho, boa capacidade de planejamento e organização: aproveite para por sua agenda em dia. Não deixe passar em branco toda essa onda de positividade. Aproveite.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/01)

Hoje é dia de tomar atitudes que tornem possíveis projetos com as pessoas que vivem ao seu redor. Trabalhe pelo bem de todos e não só pelo seu. Bom período para tratar de assuntos financeiros e mudar de trabalho. Afetivamente, período tranquilo, sem mudanças.

AQUÁRIO (21/01 a 19/02)

Alguns astros começam um trânsito pelo seu signo, aumentando a sua capacidade mental e o seu desejo de movimento. Seu espírito deseja se expandir. Não deixa nada interferir nessa inclinação. Aproveite as boas vibrações e ative a sua vida social.

PEIXES (20/02 a 20/03)

É tempo de você buscar a luz que pode estar no que você não quer ver. Até o que parecia impossível pode chegar ao fim de forma satisfatória. Contorne as diferenças com a inteligência e o bom senso de sempre e espere pelo melhor. Boas possibilidades de mudanças na vida.